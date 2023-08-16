OpenAI iflas mı edecek? ChatGPT'nin günlük maliyeti belli oldu Yapılan analizler, en popüler yapay zekâ araçları ChatGPT ve DALL-E'nin geliştiricisi OpenAI'nin iflas edebileceğini gösteriyor.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Hesaplamalara göre ChatGPT ile yaptığınız yaklaşık 20-50 soru ve yanıttan oluşan her görüşme için, yapay zeka sohbet asistanı 500 ml su tüketiyor.

OpenAI, ChatGPT'nin çalışabilmesi için günlük 700 bin dolar harcıyor. Ancak şirket, şu an için bu gideri karşılayacak bir gelir kapısı bulamadı.

ChatGPT kullanıcı kaybediyor

SimilarWeb'den alınan verilere göre OpenAI, Mayıs 2023'te aylık 2 milyar civarında aktif kullanıcıya sahipti. Ancak şirket, o günden günümüze kadar düzenli olarak kullanıcı kaybediyor.

OpenAI tarafından piyasaya sürülen yapay zekâ araçları, her ay yaklaşık 200 milyon kullanıcı kaybediyor.

Temmuz ayı verilerine göre, OpenAI tarafından piyasaya sürülen ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının kullanıcı sayısı 1.5 milyar seviyesine kadar düştü.

ChatGPT iflas edebilir

Yeni bir rapora göre, ChatGPT'nin yüksek maliyeti ve sürekli olarak kullanıcı kaybetmesi, OpenAI şirketinin sonunu getirebilir.

Yapılan araştırmalara göre, ücretli API erişimleri ve ChatGPT Plus gibi ücretli abonelikler, şirkete yeterince para kazandırmıyor.

Analistler, geliştiricilerin API'leri geçici olarak kullandıklarını, kendilerine ait yapay zekâ araçlarını geliştirdikten sonra OpenAI'ye para ödemeyi bıraktıklarını söylüyor.

Microsoft'un yatırımları ayakta tutuyor

Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı 10 milyar dolarlık yatırım, muhtemelen şu anda şirketi ayakta tutuyor.

Öte yandan OpenAI, 2023'te yıllık 200 milyon dolarlık bir gelir öngördü ve 2024'te 1 milyar dolara ulaşmayı bekliyor. Ancak uzmanlar, bunun uzak bir ihtimal olduğunu söylüyor.

Piyasada ekran kartı sıkıntısı da var

Tüm bunlara ek olarak şu anda piyasada ekran kartı sıkıntısı var. OpenAI CEO'su Sam Altman, piyasadaki ekran kartı kıtlığının şirketin daha fazla model eğitememesine ve onları geliştirememesine neden olduğunu söylemişti.

Artık şirket, ' GPT-5 ' için bir ticari marka başvurusunda bulunduğuna göre, OpenAI'nin onu eğitmek istediği açık.

Bu nedenle, OpenAI yakında daha fazla fon bulamazsa, şirket daha fazla ekran kartı satın alamayabilir ve yeni yapay zekalarını eğitemeyebilir.