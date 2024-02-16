OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi sahneler oluşturabilen "Sora"yı duyurdu San Francisco merkezli teknoloji devi OpenAI, metin tabanlı komutlarla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen Sora adlı yapay zeka modelini tanıttı.

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San Francisco merkezli yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI, metin tabanlı bir yapay zeka modeli olan Sora'yı duyurdu

'Metinden videoya' yapay zeka modeli

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modellere ilişkin, yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretmeye yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Bir dakika uzunluğunda videolar oluşturabilecek

Sora'nın "metinden videoya" yapay zeka modeli olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabileceği bildirildi.

Geri bildirim için açık erişime sunuldu

Açıklamada, bugün Sora'nın zararlar veya riskler açısından değerlendirilmesi amacıyla bazı takım üyelerinin kullanımına sunulduğu belirtilerek, ayrıca, modelin profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldığı aktarıldı.

Karmaşık sahne oluşturma ve duygu ifade yeteneği"

Sora'nın, birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konu ile arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabildiği bilgisi verilen açıklamada, modelin, istemleri doğru bir şekilde yorumlayabilmesine ve canlı duyguları ifade eden ilgi çekici karakterler oluşturabilmesine olanak tanıyan derin bir dil anlayışına sahip olduğu vurgulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)