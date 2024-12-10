OpenAI, metinden video oluşturma modeli Sora'yı yayınladı

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OpenAI, metinlerden video üretebilen yapay zeka modeli Sora'yı ChatGPT Plus ve Pro aboneleri için kullanıma açtığını duyurdu. Sora, kullanıcıların basit metin komutlarıyla video oluşturmasına olanak tanıyor.

SORA'NIN ÖZELLİKLERİ

Sora, 1080p çözünürlüğe kadar, 20 saniye uzunluğunda ve farklı en boy oranlarında videolar üretebiliyor. Kullanıcılar, metin komutlarıyla Sora'ya istedikleri videoyu tarif edebiliyor ve Sora da bu komutlara göre video oluşturuyor.

Sora, ilk olarak şubat ayında tanıtılmıştı, ancak erişimi sınırlıydı. OpenAI, Sora'yı güvenlik testlerinden geçirdikten sonra ChatGPT Plus ve Pro kullanıcıları için kullanıma açtı.

Sora, şu anda ChatGPT Plus ve Pro aboneleri için ek ücret ödemeden kullanılabiliyor. OpenAI, gelecek yılın başlarında farklı kullanıcı tipleri için özel fiyatlandırma planları sunmayı planladığını açıkladı.

Sora, henüz AB ülkeleri, İsviçre ve İngiltere'de kullanılamıyor. Ayrıca, OpenAI, Sora'da çocuk istismarı materyalleri ve cinsel deepfake'ler gibi zararlı içeriklerin oluşturulmasını engellemek için önlemler aldığını belirtti.

Sora'nın yakın zamanda sosyal medya ve hatta sinema gibi endüstrileri bile etkilemesi bekleniyor. OpenAI, Sora'nın yaratıcı içerik üretimi ve hikaye anlatımı için yeni olanaklar sunabileceğini vurguluyor.