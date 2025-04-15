OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4.1'i tanıttı

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OpenAI, yapay zekâ teknolojilerindeki sınırları zorlamaya devam ediyor. Şirketin en son geliştirdiği GPT-4.1 modeli, önceki sürüm olan GPT-4o'nun ardından yapay zekâ alanında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

Hem daha fazla bağlamı işleyebilme kapasitesi hem de önceki modellere göre daha verimli çalışma özelliğiyle öne çıkan GPT-4.1, geliştiricilere ve kullanıcılara önemli avantajlar sunmayı hedefliyor.

Bu yeni nesil çok modlu yapay zekâ modeli, kod yazma ve verilen komutları anlama konusunda önemli ölçüde geliştirilmiş performans sunuyor.

GPT-4.1, BAĞLAM İŞLEME KAPASİTESİNDE SINIRLARI ZORLUYOR

GPT-4.1'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, tam bir milyon tokene kadar bağlam işleyebilme yeteneği.

Bu, bir önceki model olan GPT-4o'nun 128 bin tokenlik sınırını aşıyor. Bu devasa artış, GPT-4.1'in çok daha uzun metinlerdeki bilgileri anlama, analiz etme ve bu bilgilere uygun cevaplar üretme konusunda çığır açabileceği anlamına geliyor.

Uzun makalelerden karmaşık kodlara kadar geniş bir yelpazede daha tutarlı ve alakalı çıktılar sunabilecek olan bu yeni model, yapay zekâ uygulamalarının potansiyelini önemli ölçüde artırıyor.

MEVCUT GPT-4 MODELLERİNE VEDA VAKTİ

Yeni modelin tanıtılmasıyla birlikte, ChatGPT'de kullanılan mevcut GPT-4 modelinin 30 Nisan tarihinde platformdan kaldırılacağı açıklandı.

Buna ek olarak, API üzerinden sunulan GPT-4.5'in önizleme sürümünün de 14 Temmuz'da sonlandırılacağı duyuruldu.