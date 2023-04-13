Opera iOS uygulamasına ücretsiz ve sınırsız VPN geldi Opera, erken erişim programının ardından tüm iOS kullanıcıları için ücretsiz VPN hizmetini başlattı.

ensonhaber.com

Son günlerde birçok yerde duyduğumuz kullanıcı gizliliği ve verilerin çalınması söz konusu olduğunda, internette dolaşırken gizliliği korumak oldukça önemli bir hale geldi. Bu nedenle VPN hizmetleri, söz konusu gizliliği koruma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.

Opera, yıllardır masaüstü ve Android uygulamasında sağladığı ücretsiz ve sınırsız VPN hizmetini, iOS uygulamasına da ekledi.

Opera'nın VPN hizmetini kullanabilmeniz için herhangi bir oturum açmanız gerekmeyecek. Şirket, bu nedenle kullanıcıların verilerinin kaydedilmeyeceğini belirtiyor.

Opera VPN nasıl açılır

Opera iOS uygulamasını güncelleyin ve açın. Ardından sağ üstteki üç çizgiden Ayarlar seçeneğine dokunun ve VPN menüsünden hizmeti aktif edin.

Öte yandan Opera, ücretsiz VPN özelliğinin tüm kullanıcılara açılmasının birkaç hafta süreceğini belirtiyor.