Opera tarayıcısı, emoji adreslerini destekleyecek

Opera tarayıcısı, artık sadece emojilerden oluşan web adreslerine destek verecek.

Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcılarından biri olan Opera, artık yalnızca emojilerden oluşan web sitelerie de destek vermeye başladı.

Böylelikle Opera, kullanıcıların harfler ve kelimeler yerine bir dizi emoji ile özel URL'ler oluşturmasına izin veren ilk tarayıcı oldu.

EMOJİ İLE SİTEYE GİRME DEVRİ

Emoji tabanlı URL'ler satışa sunan bir şirket olan Yat ile ortaklaşa geliştirilen proje kapsamında, artık sadece emojilerden oluşacak web site adreslerine Opera'dan girilebilecek.

Opera, emoji tabanlı web adresleriyle 30 yılı aşkın süredir URL oluşturma konusunda değişmeyen sisteme farklı, kolay ve daha eğlenceli bir yaklaşım sunduğunu söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Opera, "Dünyadaki 4,6 milyar internet kullanıcısının yüzde 90'ından fazlası kendilerini emojilerle ifade ediyor. Bu nedenle Opera'nın entegrasyonu, herkesin web'de iz bırakması için yeni ve kolay bir yol sunuyor.

Yeni özellikle birlikte, bir URL'ye çok sayıda alfanümerik karakter girmek yerine emoji kullanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.