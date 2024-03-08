Operasyon sahalarının sarsılmaz kulesi: MZK Sistemi test atışlarını başarıyla tamamladı Savunma endüstrisinin önde gelen firmalarından Roketsan, operasyon sahalarının ihtiyaçlarına yönelik bir sistem olan MZK Sistemi'nin test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde önemli adımlar atarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yerli ve milli teknolojiye dayalı projelerle güçlenen Türk savunma sanayisi, son dönemde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla adını duyuruyor.

MZK Sistem Kulesi test atışlarını başarıyla tamamladı

Son olarak Roketsan, tüm tank kongfigürasyonlarına entregre olabilen MZK Sistem Kulesi'nin test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Roketsan'ın paylaşımında, sistemin, yüksek koruma kabiliyeti, gelişmiş atış yeteneği ve en hafif sistem ağırlığında en yüksek beka seviyesi gibi özelliklerine dikkat çekildi.



Operasyon sahalarının sarsılmaz kulesi olarak tanımlanan MZK Sistemi, tüm tank konfigürasyonlarına entegre edilebiliyor olmasıyla öne çıkıyor.

MZK Sistemi'nin operasyon sahalarında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, askeri güçlerin etkinliği ve güvenliği üzerinde etkili olması bekleniyor.