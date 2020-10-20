Oppo, ilk akıllı televizyonları TV S1 ve TV R1 modellerini tanıttı

Çinli üretici Oppo, düzenlediği etkinlikte ilk akıllı televizyon modelleri olan TV S1 ve TV R1'i tanıttı. İşte yeni televizyonların tüm özellikleri ve fiyatları.

OnePlus, Xiaomi ve Realme gibi akıllı telefon üreticileri, son zamanlarda televizyon pazarına girerek kendi modellerini piyasaya sürmüşlerdi.

Bu şirketlerin arasına artık bir başka Çinli üretici Oppo da katıldı. Şirket, ilk televizyon modellerini Şanghay'da düzenlediği bir etkinlik sırasında resmen tanıttı.

Gelin etkinlikte tanıtılan Oppo TV R1 ve Oppo TV S1 modellerinin fiyatlarına ve özelliklerine birlikte göz atalım.

OPPO TV R1 ÖZELLİKLERİ

55 inç ya da 65 inç boyutlarında iki farklı ekran ekran seçeneğiyle gelen Oppo TV R1, 4K çözünürlük ile birlikte oldukça ince çerçevelere sahip. MediaTek MTK9652 işlemcisinden gücünü alan televizyon, 2GB RAM ve 32GB depolama alanıyla geliyor.

Son zamanlarda artan video konferans görüşmelerini de düşünen Oppo, televizyon modelinde, video görüşmelerinde kullanılmak üzere açılır kapanır ön kamera teknolojisine de yer verdi.

OPPO TV R1 FİYATI

Oppo TV R1'in 55 inç büyüklüğündeki sürümü 490 dolar, 65 inç büyüklüğündeki sürümü ise 640 dolar fiyat etiketiyle satın alınabilecek.

OPPO TV S1 ÖZELLİKLERİ

65 inç büyüklüğünde 4K çözünürlük sunan QLED ekrana sahip Oppo TV S1, diğer modele göre daha gelişmiş özellikler barındırıyor. MediaTek MT9950 işlemcisinden güç alan televizyonda, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor.

Yalnızca 1 saniye gibi kısa bir sürede açılabilen Oppo TV S1; HDMI 2.1, NFC, Wi-Fi 6, TÜV Rheinland, Dolby Atmos ve Dolby Vision gibi özellikleri de destekliyor.

OPPO TV S1 FİYATI

Oppo TV S1, 1.200 dolarlık fiyat etiketiyle satın alınabilecek. Ancak yeni televizyonların hangi pazarlarda satışa çıkacağı şimdilik bilinmiyor.