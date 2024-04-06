OPPO, Android 14 tabanlı ColorOS 14 alacak modelleri açıkladı

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.
Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.
Android 14 alacak OPPO modelleri
Şu anda sessizce çalışmalarına devam eden Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, nisan ayı boyunca Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alacak telefonlarını açıkladı.
Hangi modeller güncelleme alacak
Güncelleme, nisan ayında Find N3 Flip, N2 Flip, Find X5, X3 Pro ve Reno serileri dahil olmak üzere 30'dan fazla modele ulaşacak.
Nisan ayında güncelleme alacak tüm modeller şu şekilde:
Güncelleme devam ediyor:
Find N3
Find N3 Flip
Find N2 Flip
Find X5 Pro
Find X5
Find X3 Pro
Reno 10 Pro+ 5G
Reno 10 Pro 5G
Reno 10 5G
Reno 8 Pro 5G
Reno 8 5G
Reno 8
Reno 8T 5G
Reno 8T
Reno 7
F23 5G
F21s Pro
F21 Pro
K10 5G
A98 5G
A78 5G
A77 5G
A77s
A77
A58
A57
A38
A18
18 Nisan:
Reno 8 Z 5G
F21s Pro 5G
A78
25 Nisan
A79 5G
29 Nisan
A59 5G
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