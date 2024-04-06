OPPO, Android 14 tabanlı ColorOS 14 alacak modelleri açıkladı Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alacak OPPO modelleri ortaya çıktı. İşte detaylar.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara sunulacak.

Android 14 alacak OPPO modelleri

Şu anda sessizce çalışmalarına devam eden Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, nisan ayı boyunca Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alacak telefonlarını açıkladı.

Hangi modeller güncelleme alacak

Güncelleme, nisan ayında Find N3 Flip, N2 Flip, Find X5, X3 Pro ve Reno serileri dahil olmak üzere 30'dan fazla modele ulaşacak.

Nisan ayında güncelleme alacak tüm modeller şu şekilde:

Güncelleme devam ediyor:

Find N3

Find N3 Flip

Find N2 Flip

Find X5 Pro

Find X5

Find X3 Pro

Reno 10 Pro+ 5G

Reno 10 Pro 5G

Reno 10 5G

Reno 8 Pro 5G

Reno 8 5G

Reno 8

Reno 8T 5G

Reno 8T

Reno 7

F23 5G

F21s Pro

F21 Pro

K10 5G

A98 5G

A78 5G

A77 5G

A77s

A77

A58

A57

A38

A18

18 Nisan:

Reno 8 Z 5G

F21s Pro 5G

A78

25 Nisan

A79 5G

29 Nisan

A59 5G