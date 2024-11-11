Oppo Find N5, dünyanın en güçlü katlanabilir telefonu olmaya aday

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Oppo'nun bir sonraki amiral gemisi katlanabilir telefonu Find N5, 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülecek.

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Smart Pikachu, Find N5'in 2025'in ilk yarısındaki en güçlü katlanabilir telefon olacağını iddia ediyor.

Bu iddia, başka hiçbir markanın Find N5 kadar güçlü bir katlanabilir telefon piyasaya sürmeyeceği anlamına geliyor.

Smart Pikachu, daha önce de Oppo Find N5'in üç adet 50 megapiksel sensöre sahip dairesel bir kamera modülüyle geleceğini doğrulamıştı.

SNAPDRAGON 8 ELITE İLE GÜÇLENDİRİLECEK

Find N5'in lansmanında en güçlü katlanabilir telefon olmasının nedeni, Qualcomm'un yeni tanıttığı Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olması.

Smart Pikachu, telefonun "geliştirilmiş metal doku" sayesinde görsel olarak da önceki modellere göre çok daha çekici olacağını belirtiyor.

Find N5, kablosuz manyetik şarj desteği sunacak ve bu özellik Apple ekosistemiyle de uyumlu olacak. Ayrıca Find N5'in, Oppo'nun önceki katlanabilir telefonlarından daha ince ve hafif olması bekleniyor.

OPPO'DAN İKİ YENİ AMİRAL GEMİSİ

Oppo'nun önümüzdeki aylarda oldukça yoğun bir takvime sahip olacağı ve en az bir amiral gemisi telefonun daha 2025'in başlarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bu telefonun Find X8 Ultra olması bekleniyor.

Katlanabilir cihazlar için en büyük pazarlardan biri olan Çin'de, birçok yerel marka yeni katlanabilir telefonlar piyasaya sürüyor.

Find N serisi, Oppo'nun Çin pazarında ve küresel olarak artan katlanabilir telefon talebine verdiği cevap niteliğinde.