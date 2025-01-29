Oppo Find X8 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı

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Oppo, yeni amiral gemisi telefonu Find X8 Ultra ile akıllı telefon pazarında fark yaratmaya hazırlanıyor. 2025'in ilk yarısında çıkması beklenen Find X8 Ultra, sızdırılan bilgilerle gündeme geldi.

DÜZ EKRANLA GELİYOR

Find X8 Ultra, Oppo'nun düz ekrana sahip ilk Ultra modeli olacak. 6.8 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğünde bir OLED ekran kullanacağı söylenen telefon, ultra ince çerçeveler ve delikli bir ön kamera tasarımıyla modern bir görünüm sunacak.

GELİŞMİŞ KAMERA ÖZELLİKLERİ

Find X8 Ultra, dörtlü arka kamera kurulumuyla fotoğrafçılık konusunda da iddialı. İşte kamera özellikleri:

50MP Sony LYT-900 ana kamera (1 inç sensör)

50MP Sony IMX882 ultra geniş açılı kamera

50MP Sony LYT-701 telefoto kamera (3x optik zoom)

50MP Sony IMX882 telefoto kamera (6x optik zoom)

Bu kameralar, geniş manzaralardan uzaktaki nesnelere kadar çeşitli çekim senaryolarında yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlayacak.

GÜÇLÜ DONANIM

Find X8 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama ile üstün performans sunacak.

6.000 mAh pil ve 80W/90W hızlı şarj desteğiyle de uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanı sağlayacak.

IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza dayanıklı olan Find X8 Ultra, ekran altında ultrasonik parmak izi sensörü ile de güvenli bir kullanım sunuyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Oppo Find X8 Ultra'nın 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kesin tarih henüz açıklanmadı.