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Oppo Reno5 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo Reno5 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

OPPO'nun 4G destekli OPPO Reno 5 4G modeli sessiz sedasız tanıtıldı. Telefonun tüm özelliklerini ve çıkış fiyatını sizler için derledik.