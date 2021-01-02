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- Oppo Reno5 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
Oppo Reno5 4G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
- Haber Merkezi
- 02.01.2021 - 12:24
Türkiye'ye yapacağı yatırımla akıllı telefon üretmeye başlayacak Çinli üretici Oppo, Reno serisine yeni bir model daha ekledi.
Geçtiğimiz günlerde Reno5 5G , Reno5 Pro ve Reno5 Pro Plus'ı piyasaya süren Çinli şirket, şimdi de Reno5 4G modelini satışa çıkardı.
Reno5 5G modeline benzer tasarım ve özelliklerle karşımıza çıkan Reno5 4G'ye gelin daha yakından bakalım.
OPPO RENO5 4G ÖZELLİKLERİ
6.4 inç büyüklüğünde ve 2400×1080 çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla karşımıza çıkan Oppo Reno5 4G, Snapdragon 720G işlemcisinden güç alıyor.
Adreno 618 grafik birimine sahip telefonda, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı yer alıyor.
Kamera konusuna değinecek olursak, arka tarafta 64 MP f/1.7 diyafram + 8 MP ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2 MP makro kamera + 2 MP mono kamera f/2.4 diyafram bizleri karşılıyor. Telefonun ön kısmında ise 44 MP f/2.2 diyafram değerine sahip tek bir kamera karşımıza çıkıyor.
Ekrana gömülü parmak izi okuyusuyla gelen Oppo Reno5 4G, 50W hızlı şarj destekli 4310 mAh batarya kapasitesi sunuyor.
OPPO RENO5 4G FİYAT
Oppo Reno5 4G, 375 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.