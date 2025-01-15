Oppo'nun yeni akıllı saati tansiyon ölçme özelliğiyle gelecek

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Oppo, dünyanın en ince katlanabilir telefonu Find N5 ve tansiyon ölçme özelliğine sahip Watch 2 akıllı saatiyle teknoloji dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor.

Oppo'nun önümüzdeki ay piyasaya sürmesi beklenen Find N5, dört kredi kartından daha kalın olmayacak kadar ince bir tasarıma sahip olacak. Bu iddia, Oppo'nun Ürün Müdürü tarafından paylaşılan bir görselle de destekleniyor.

WATCH 2: TANSİYON ÖLÇME ÖZELLİĞİNE SAHİP AKILLI SAAT

Find N5 ile birlikte tanıtılacak olan Watch 2 akıllı saati ise tansiyon ölçme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Henüz Watch 2'nin tansiyonu nasıl ölçeceği netlik kazanmasa da Huawei'nin akıllı saatlerinde olduğu gibi şişirilebilir bir bileklikle veya Samsung saatlerinde olduğu gibi algoritmalar kullanarak ölçüm yapabileceği tahmin ediliyor.

Oppo'nun ürün sorumlusu, yüksek tansiyonun kalp hastalığı ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, Watch 2'nin kullanıcıların tansiyonlarını düzenli olarak kontrol etmelerini sağlayacağını belirtti.

Watch 2, kullanıcılara tansiyonlarını düşürmek için diyet ve egzersiz gibi önerilerde de bulunacak.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Oppo'nun Find N5 ve Watch 2 ile akıllı telefon ve giyilebilir teknoloji pazarında önemli bir etki yaratması bekleniyor. Cihazların resmi olarak tanıtılmasıyla birlikte tüm detaylar netleşecek.