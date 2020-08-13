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    Ordu'da virüs salgınına karşı ateş ölçen robot üretildi

    Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli 6 öğretmen, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapan ve dezenfektan sıkan ve maske veren robot imal etti.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 15:35
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    Ordu'da virüs salgınına karşı ateş ölçen robot üretildi

    Ordu'da halen yaşanan koronavirüs sürecinden dolayı insanları risk ortamından çıkarmak, kurum ve kuruluşlara giriş sırasında tedbir sağlamak amacıyla 6 görevli öğretmen tarafından tasarlanan robot büyük ligi gördü.

    5 AŞAMALI EYLEM GERÇEKLEŞTİYOR

    Kodlama, yazılım, mekanik ve elektrik aksamları tamamen öğretmenler tarafından hazırlanan ve gövdesi 3D yazıcıyla üretilen robot, 5 aşamalı eylem gerçekleştirerek kişileri binadan içeri alıyor.

    Bu robot ateş ölçüyor, dezenfektan sıkıyor, maske veriyor- İZLE

    SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOK İŞİNE YARIYOR

    Önce binaya girecek kişinin ateşini ölçen ve ardından dezenfektan sıkıp maske veren robot, ateşi düşük çıkanlara kapıyı otomatik olarak açarken, yüksek çıkanlara ise kapıyı açmayarak yetkili kişiye mesaj bildirimi yapıyor.

    Ordu da virüs salgınına karşı ateş ölçen robot üretildi #1

    ROBOT, ATEŞİ NORMAL ÇIKANLARA KAPIYI AÇIYOR, YÜKSEK ÇIKANLARA AÇMIYOR

    Robotun yapımında yer alan öğretmenler Mustafa Gençtoprak, "Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlık faktörlerini düşünerek böyle bir robot tasarımı yaptık. Sonra bir ekip oluşturduk. Uzun bir çalışma sonrasında ortaya bu robotu çıkardık. Robot ateşi normal çıkanlara kapıyı açarken, yüksek çekenlere kapıyı açmıyor.” dedi.

    Ordu da virüs salgınına karşı ateş ölçen robot üretildi #2

    Ordu da virüs salgınına karşı ateş ölçen robot üretildi #3

    Ordu da virüs salgınına karşı ateş ölçen robot üretildi #4

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