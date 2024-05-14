Ortaokul öğrencisi Talha, "köpek kaçıran ayakkabı" projesiyle ödül aldı Ordu'da köy okulu 7. sınıf öğrencisi Talha Yaktı, ‘köpek kaçıran ayakkabı’ projesiyle TÜBİTAK yarışmasında bölge ikincisi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran, küçük Talha'yı telefonla arayarak kutladı.

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ensonhaber.com

Ordu'da yaşayan Erikceli Ortaokulu öğrencisi Talha Yaktı, köyde bir sokak köpeğinin saldırısına uğradıktan sonra bu tür saldırılara çözüm bulmaya odaklandı.

"Köpek kaçıran ayakkabı" geliştirdi

Talha, fen bilimleri öğretmeni Galip Kerim ile birlikte, köpekleri çocuklardan uzak tutacak bir ayakkabı tasarladı.

104 proje arasından ikinci oldu

Bu yenilikçi tasarımıyla, TÜBİTAK’ın düzenlediği ‘Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 104 proje arasından teknoloji tasarım kategorisinde bölge ikinciliği elde etti.

50 metreye kadar etkili

Ayakkabıyı yaklaşık 15 sokak köpeği üzerinde denediklerini dile getiren fen bilimleri öğretmeni Galip Kerim, projeyi şöyle anlattı:

Köpeklerin, ultrasonik ses cihazlarından yayılan ve insanların duyamadığı yüksek seslerden rahatsız olduklarını biliyorduk. Bundan yararlanarak bir ayakkabı geliştirmeye karar verdik. Bu ayakkabı ve ayakkabıdan yayılan ses frekansı, köpeklerin sadece ilgili çevreden uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Köpeğe hiçbir zararı yok. Ayakkabının ön tarafından 50 metrelik mesafeye kadar ulaşan ultrasonik ses dalgası yayan bir mekanizma yerleştirdik. Aynı mekanizmayı ayakkabının arkasına da koyduk. Böylece köpeğin kullanıcıyı takip etmesinin önüne geçmek istedik.

Işıklı ayakkabılar gibi çalışıyor

Köpek kaçıran ayakkabıda kullanılan mekanizma, geçmişte çok sık kullanılan ışıklı ayakkabılar gibi çalışıyor. Yani ayakkabıyla yere her basıldığında devreye giren bir özelliği var.

Yavuz Selim Kıran, küçük Talha'yı kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Talha'Nın ailesini arayarak bu başarısından dolayı kendisini tebrik etti:

