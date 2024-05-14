Ordu'da yaşayan Erikceli Ortaokulu öğrencisi Talha Yaktı, köyde bir sokak köpeğinin saldırısına uğradıktan sonra bu tür saldırılara çözüm bulmaya odaklandı.
"Köpek kaçıran ayakkabı" geliştirdi
Talha, fen bilimleri öğretmeni Galip Kerim ile birlikte, köpekleri çocuklardan uzak tutacak bir ayakkabı tasarladı.
104 proje arasından ikinci oldu
Bu yenilikçi tasarımıyla, TÜBİTAK’ın düzenlediği ‘Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 104 proje arasından teknoloji tasarım kategorisinde bölge ikinciliği elde etti.
50 metreye kadar etkili
Ayakkabıyı yaklaşık 15 sokak köpeği üzerinde denediklerini dile getiren fen bilimleri öğretmeni Galip Kerim, projeyi şöyle anlattı:
Köpeklerin, ultrasonik ses cihazlarından yayılan ve insanların duyamadığı yüksek seslerden rahatsız olduklarını biliyorduk. Bundan yararlanarak bir ayakkabı geliştirmeye karar verdik. Bu ayakkabı ve ayakkabıdan yayılan ses frekansı, köpeklerin sadece ilgili çevreden uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Köpeğe hiçbir zararı yok. Ayakkabının ön tarafından 50 metrelik mesafeye kadar ulaşan ultrasonik ses dalgası yayan bir mekanizma yerleştirdik. Aynı mekanizmayı ayakkabının arkasına da koyduk. Böylece köpeğin kullanıcıyı takip etmesinin önüne geçmek istedik.
Işıklı ayakkabılar gibi çalışıyor
Köpek kaçıran ayakkabıda kullanılan mekanizma, geçmişte çok sık kullanılan ışıklı ayakkabılar gibi çalışıyor. Yani ayakkabıyla yere her basıldığında devreye giren bir özelliği var.
Yavuz Selim Kıran, küçük Talha'yı kutladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Talha'Nın ailesini arayarak bu başarısından dolayı kendisini tebrik etti:
Tebrikler Talha kardeşim. Kumru’da yazdığın başarı hikayesiyle nice arkadaşına ilham kaynağı oldun. Gurur verici başarılarınla ailenin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının göğsünü kabartacak daha nice başarıya imza atacağına yürekten inanıyoruz.
#MilliTeknolojiHamlesi’nin bugünü gibi geleceği de emin ellerde #TürkiyeYüzyılı’nı hedeflerine ulaştıracak.
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