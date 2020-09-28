OSIRIS-REx nedir?

OSIRIS-REx, NASA tarafından numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen bir uzay aracıdır.

NASA'nın, Bennu isimli göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx isimli uzay aracı, 8 Eylül 2016 tarihinde başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

Asıl görevi, göktaşından en az 60 gramlık bir numune alarak Dünya'ya geri getirmek olan araç, 22 Eylül 2017'de Dünya'nın yanından geçti ve 3 Aralık 2018'de Bennu'nun yakınına ulaştı

OSIRIS-REx; daha sonra Bennu göktaşını, numune alabileceği uygun iniş yeri için analiz etmeye başladı. Söz konusu göktaşının bir hayli engebeli olması nedeniyle bu çalışmalar aylar sürdü.

12 Aralık 2019'da NASA, Nightingale olarak bilinen bir iniş noktası belirledi ve aracı Bennu göktaşına indirmek için hazırlıklar başladı.

20 EKİM'DE NUMUNE TOPLAYACAK

OSIRIS-REx, nihai amacına ulaşabilmesi için göktaşının yüzeyine inmesi ve sorunsuz bir şekilde numune alması gerekiyor. Ancak aracın manevrasındaki en ufak bir hata bile görevi başarısız kılabilir.

Görevle ilgili en büyük zorluklardan biri, göktaşının Dünya’ya çok uzak olması nedeniyle uzay aracının gerçek zamanlı olarak kontrol edilmemesi. Araç, aylardır tüm provaları gerçekleştiriyor ve sonunda manevrayı yapmak için artık her şey hazır.

Söz konusu manevra, 20 Ekim’de gerçekleşecek ve bilim insanları görevin hiçbir aksama olmadan tamamlanmasını umuyor.





Bilim insanları, görevin başarılı olması durumunda OSIRIS-REx aracının göktaşından Dünya'ya getirdiği numuneyi inceleme altına alacak ve içerdiği materyallerden yola çıkarak, Güneş sisteminin oluşumu hakkında bilgi toplayacak.

2023'TE DÜNYA'YA GERİ DÖNECEK

OSIRIS-REx için eğer her şey yolunda giderse, araç 24 Eylül 2023'te Dünya atmosferine yeniden girecek ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Utah Test ve Eğitim Sahasına bir paraşütle inecek.