Otomobil devi Audi, NFT koleksiyonu piyasaya sürecek

Alman otomobil devi Audi de kripto para sektörüne adım atıyor. Marka, bugün kendi NFT koleksiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Bu teknoloji, son aylarda oldukça popüler hale geldi.

Dünyanın önde gelen otomobil şirketlerinden Audi, kendi NFT koleksiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

Yapılan açıklamalara göre marka, kendi NFT’lerini en büyük NFT platformlarından biri olan xNFT isimli protokol üzerinden satışa çıkaracak.

ŞİMDİLİK HEDEF ÇİN

Audi, paylaştığı gönderide NFT’lerin sınırlı sayıda olacağını ve şimdilik yalnızca Çin pazarını hedef alacağını belirtti.

Ayrıca koleksiyonların, Çin’de Audi ve Volkswagen binek araçlarını üreten FAW-Volkswagen ile ortak bir girişim olacağı da açıklamalar arasında yer aldı. Alman şirketin NFT’leri, bugün satışa çıkacak.

NFT NEDİR

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT; resim, video veya oyun içi öğe gibi maddi olmayan bir dijital öğeyi temsil ediyor ve bu ögelerin sahipleri, blok zincirine kaydediliyor.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

Geçtiğimiz aylarda Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında kendi platformunda paylaştığı "twttr'ımı kuruyorum" şeklindeki ilk tweet'i NFT olarak şifrelenmiş ve 2.9 milyon dolara satılmıştı.

Öte yandan, birkaç gün önce World Wide Web’in mucidi olan Berners-Lee; internet ağını oluşturmak için yazdığı kodları NFT olarak 5.4 milyon dolara satmıştı.