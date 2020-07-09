Otonom sürüş nedir

Otonom sürüş, çevresini algılayabilen ve hiç insan müdahalesi olmadan hareket eden otomobil sürüş teknolojisidir.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

Otonom sürüş teknolojisi şu an için tam olarak bekleneni veremiyor ve bazı eksiklikleri var. Bu nedenle otomobil üreticileri, araçları otonom modda kullanırken bile mutlaka sürücünün koltuğunda bulunması gerektiğini söylüyor.

Günümüzde piyasaya sunulan elektrikli otomobiller, çeşitli otonom sürüş seviyelerine sahip. 0'dan 5'e kadar numaralandırılan bu seviyeleri gelin yakından inceleyelim.

SEVİYE 0 OTONOM

Bu seviye aslında otonom sürüş teknolojisinin araçta kullanılmadığı anlamına geliyor. Bu nedenle hız, fren ve direksiyon kontrolü gibi etkenler tamamen sürücü tarafından kontrol ediliyor.

SEVİYE 1 OTONOM

Seviye 1 otonom sistemini kullanan araçlar, genellikle sürücüye yardımcı olan ancak ana unsurları yerine getirmeyen teknolojilerden oluşur. Bu seviyede hızlanma, frenleme ve çevre kontrolü gibi unsurlar yine sürücünün kontrolündedir. Seviye 1 otonom örneğine, bir araca olması gerekenden fazla yaklaştığınız zaman yapılan otomatik fren örneğini verebiliriz.

SEVİYE 2 OTONOM

Seviye 2 otonom teknolojisinde yavaş yavaş sürücü müdahalesi azalıyor. Bu seviyede araç, direksiyon yönetimi ve hızlanma konusunda sürücüye yardım ediyor. Ancak sürücünün her zaman araç idaresini almak için hazır olması, emniyet kritik aksiyonları ve çevre kontrolü denetimini sürdürmesi gerekiyor.

SEVİYE 3 OTONOM

Aracın çevre kontrolünü kendi kendine sağlaması, seviye 3 otonom sistemlerle birlikte başlıyor. Hızlanma ve frenleme gibi işler otomatik olarak yapılıyor. Ancak bu seviyede bile sürücünün mutlaka direksiyon başında durması gerekiyor.

SEVİYE 4 OTONOM

Seviye 4 otonom teknolojisi; tüm direksiyon idaresi, frenleme, hızlanma/yavaşlama, araç ve yol takibi gibi görevleri yerine getirebiliyor.

Bu teknoloji; karar gerektiren şerit değiştirme, dönme, sinyal verme gibi olaylara cevap üretme eylemlerini de gerçekleştiriyor.

Ancak yine de bu seviye, dinamik sürüş rotalarında (trafikten kaçınma ya da otoyola bağlanma gibi) karar verici olamıyor.

SEVİYE 5 OTONOM

En son teknoloji otonom sürüş sistemi olan seviye 5'te, artık bütün kontroller araca ait oluyor ve sürücü tamamen devre dışı kalabiliyor.

Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlar da dahil olmak üzere her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.

Her ne kadar şu anda piyasada bulunan elektrikli otomobillerin hiçbiri seviye 5 otonom teknolojisini geliştiremese de geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Tesla CEO'su Elon Musk, 5. seviye otonom sürüş teknolojisinin temel fonksiyonlarının bu sene içerisinde tamamlanacağına inandığını açıkladı.