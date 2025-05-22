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AA & Ensonhaber

Türkiye genelinde şehirlerarası yolların daha güvenli ve etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla önemli bir değişikliğe gidildi. 15 Ekim 2024 itibarıyla otoyollardaki trafik ve asayiş hizmetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Jandarma Genel Komutanlığı’na devredildi. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte "Otoyol Jandarması" sahaya indi.

27 ilde 4 bin personelle göreve başlayan Otoyol Jandarma timleri, kazalardan adli olaylara kadar birçok vakaya müdahale ediyor, yolda mahsur kalan vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Yüz tanıma özellikli yaka kameraları ve yapay zekâ destekli radarlarla donatılan ekipler, otoyollarda hem karadan hem havadan kesintisiz denetim gerçekleştiriyor.

YENİ NESİL HIZ RADARIYLA DÖRT ŞERİT TEK EKRANDA

Otoyol Jandarması’nın en dikkat çeken yeniliklerinden biri, yerli yazılımla geliştirilen yapay zekâ tabanlı mobil hız tespit sistemi. Tripod veya araç üzerine monte edilebilen bu radar, aynı anda dört şeritteki araçların hızını ölçebiliyor ve operatör gerektirmeden otomatik çalışıyor. Araçların hız, plaka ve diğer bilgileri anlık olarak güvenlik ağına aktarılıyor.

Sistemin fark yarattığı bir diğer alan ise motosiklet denetimleri. Ön plakası bulunmadığı için geçmişte cezasız kalan motosikletler, artık ters yönlü yerleştirilen radarlar sayesinde tespit edilerek cezai işleme tabi tutulabiliyor.

HER HAVA KOŞULUNDA GÖREV BAŞINDA

Gelişmiş radar cihazları, gece-gündüz, yağmur-çamur demeden görev yapabiliyor. Dakikalar içinde binlerce aracı tarayabilen bu sistem, sadece hız ihlallerini değil, aynı zamanda aranan şahıs ve araçları da tespit edebiliyor. Hakkında yakalama kararı bulunan bir aracın geçişi sırasında sistem anında alarm veriyor ve timler olaya hızla müdahale edebiliyor.

SAHADA KANUN ORDUSU: OTOYOL JANDARMA TİMLERİ

Anadolu Ajansı ekibi, kendilerini “kanun ordusu” olarak tanımlayan Otoyol Jandarma timlerinin yoğun mesaisine bir gün boyunca eşlik etti. Sürücü belgesi, alkol denetimi ve genel asayiş kontrolleri yapan ekipler, rutin bir uygulamada “nitelikli taciz” suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlüyü yakalayarak adalete teslim etti.

Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük mevkisinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, otoyollardaki olaylara ilk müdahalenin Jandarma tarafından yapıldığını belirterek, “Toplum odaklı kolluk yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Her 15 kilometrede bir tim olacak şekilde planlama yaptık,” dedi.

HAVADAN CAYROKOPTER, KARADAN DRONE

Ergün, tatil günleri ve yoğun trafik dönemlerinde cayrokopter, helikopter ve drone destekli denetimlerle trafik akışını kontrol altında tuttuklarını vurguladı. "Vatandaşlarımızın güven içinde seyahat etmesini sağlamak için 7/24 sahadayız," diye konuştu.

Jandarma timleri, yerli ve milli teknolojilerle donatılmış durumda. Yüz tanıma sistemleri, online veri tabanlarına bağlı tabletler, lazerli görünürlük sistemleri, otomatik lastik patlatıcılar ve radarlar görevdeki en önemli yardımcılar arasında yer alıyor.

DİNLENME TESİSLERİNDE DE JANDARMA GÜVENCESİ

Otoyollardaki sadece trafik değil, dinlenme tesisleri de Jandarma'nın kontrolü altında. Gökçehüyük Otoyol Jandarma Karakolu’nda görevli Astsubay Fatma Toraman, otoyolda güvenliğin yanı sıra vatandaşların rahat bir mola geçirmeleri için de çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Yol kenarında duran ya da uygunsuz şekilde park eden araçları uyararak güvenli alanlara yönlendirdiklerini belirten Toraman, acil durum butonuna basan sürücülere ise en kısa sürede ulaştıklarını söyledi.

MOBİL KARAKOLLAR YOLDA

İhtiyaç halinde sahaya konuşlandırılan "Mobil Jandarma Karakolları" sayesinde, adli işlemler yolda anında gerçekleştirilebiliyor. Bu sistem sayesinde sürücüler sadece hızla değil, güvenle de seyahat ediyor.