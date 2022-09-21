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    Oyun kartlarının en güçlüsü: Nvidia GeForce RTX 4090 tanıtıldı

    Nvidia'nın yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 4090, düzenlenen etkinlikte resmen görücüye çıktı. İşte oyun dünyasının en güçlü kartı olan modelin özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 09:36
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    Oyun kartlarının en güçlüsü: Nvidia GeForce RTX 4090 tanıtıldı

    NVIDIA, RTX 4000 serisinin tasarımını tamamladı ve artık tanıtım aşamasına geçti. RTX 3000 serisinden daha performanslı olan RTX 4000 modelleri, düzenlenen etkinlikte resmen tanıtıldı.

    Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı,  RTX 3090 Ti modeline göre 2.3 kat daha fazla hassasiyet performansı sunuyor.

    RTX 4090 özellikleri

    8K 60fps kayıtları destekleyen ekran kartı tek bir 16-pin bağlantısından güç alıyor. TSMC 4nm sürecinde üretilen ekran kartının iki kat daha iyi enerji verimliliği sunduğu ifade ediliyor.

    Shader Execution Reordering teknolojisi ve DLSS 3.0 ile birlikte ışın izleme performansı da neredeyse 3 kat artmış durumda.

    rtx 4090

    GeForce RTX 4090 ekran kartı; AD102 çekirdeği, 24GB GDDR6X bellek, 16384 CUDA çekirdeği, 76 milyar transistör, 2520MHz boost hızı, 384-bit veri yolu, 1TB/S bant genişliği ve 450W TDP değeri gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor.

    Nvidia; GeForce RTX 4090 ekran kartının fiyatını 1599 dolar olarak açıkladı. Yeni ekran kartının çıkış tarihi ise 12 Ekim.

    rtx 4090

    rtx 4090


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