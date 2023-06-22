Oyunculara kötü haber! Xbox Game Pass fiyatına büyük zam geldi Microsoft, Xbox Game Pass fiyatını Türkiye dahil olmak üzere onlarca ülkede artırdı.

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Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisinin fiyatlarına Türkiye dahil birçok ülkede zam geldi.

Xbox Game Pass yeni fiyatlar

Microsoft, Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerinin aylık fiyatlarını önümüzdeki ay ilk kez artıracak ve konsol için temel Game Pass aboneliği ayda 9,99 dolardan 10,99 dolara yükselecek.

Buna göre, Türkiye’deki Xbox Game Pass Ultimate fiyatı 44,99 TL’den 120,99 TL’ye çıkacak.

Temel Game Pass Konsol üyeliğinin ücreti ise 29,99 TL’den 79,99 TL’ye yükselecek. Böylece Xbox Game Pass fiyatları yüzde 168 oranında yükselmiş olacak.