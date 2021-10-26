Oyunlarda FPS düşüşüne neden olan uygulamalar

Oyunlarda FPS düşüşüne neden olan uygulamalar

Ubisoft, oyun performansında düşmeye neden olan ve çökmelere yol açan uygulamaları açıkladı. Listede oldukça tanıdık isimler var.

Oyun dünyasının popüler şirketlerinden Ubisoft, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, oyunlarda FPS düşüşleri ve ani çökmelere karşı kullanıcıları uyardı.

Bazı üçüncü taraf yazılımların oyunlarda düşük performans ya da doğrudan çökme gibi sorunlara yol açabileceğini söyleyen Ubisoft, söz konusu sorunlara neden olan bazı uygulamaları paylaştı.

Oyun performansında düşmeye neden olan ve çökmelere yol açan uygulamalar listesine baktığımızda, oldukça tanıdık isimler görüyoruz.

LİSTEDE DISCORD DA VAR

Oyuncular arasında popüler iletişim uygulaması olan Discord da Ubisoft'un paylaştığı listede yer alıyor.

Ubisoft'a göre, Discord'un yanı sıra TeamSpeak, OBS, Skype ve Hamachi gibi oyuncuların sıklıkla kullandıkları yazılımlar da oyunlarda performans düşüşüne neden oluyor.





Ubisoft'un söz konusu listede paylaştığı bazı uygulamalar şu şekilde: