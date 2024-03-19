SpaceX, uzaya 22 Starlink uydusu daha fırlattı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.
SpaceX, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden alçak yörüngeye fırlattı.
Uydular yörüngeye yerleşti
SpaceX'in sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşıma göre, Starlink projesi kapsamında Falcon 9'un taşıdığı 22 uydu yörüngeye yerleştirildi.
Toplam uydu 5 bin 500'e ulaştı
SpaceX'in alçak dünya yörüngesindeki Starlink uydu sayısı 5 bin 500'e ulaşmış durumda.
SpaceX'in hâlihazırda 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme izni var. Şirket, buna ek olarak 30 bin uydunun daha onaylanması için başvuruda bulundu.
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