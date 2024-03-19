SpaceX, uzaya 22 Starlink uydusu daha fırlattı ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 22 uyduyu uzaya yolladı.

AA & Ensonhaber

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX, Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden alçak yörüngeye fırlattı.

Uydular yörüngeye yerleşti

SpaceX'in sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşıma göre, Starlink projesi kapsamında Falcon 9'un taşıdığı 22 uydu yörüngeye yerleştirildi.

Toplam uydu 5 bin 500'e ulaştı

SpaceX'in alçak dünya yörüngesindeki Starlink uydu sayısı 5 bin 500'e ulaşmış durumda.

SpaceX'in hâlihazırda 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme izni var. Şirket, buna ek olarak 30 bin uydunun daha onaylanması için başvuruda bulundu.