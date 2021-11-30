Panasonic, siber saldırıya uğradı

Dünya genelinde faaliyet gösteren Panasonic, siber saldırıya uğradığını ve verilerinin çalındığını açıkladı.

Son zamanlarda büyük şirketlere yapılan siber saldırılarda artış yaşanıyor. Son olarak Japon teknoloji şirketi Panasonic, saldırganlardan nasibini aldı.

Kameralar başta olmak üzere, çeşitli ürünleriyle ülkemiz dahil tüm dünyada faaliyetlerini sürdüren Panasonic, siber saldırıya uğradığını resmen doğruladı.

11 Kasım’da sunucularına izinsiz erişim sağlandığını ve bunun sonucunda bazı verilerin ele geçirildiğini açıklayan şirket, ihlalin ilk olarak 22 Haziran’da başladığını belirtti.

VERİLER ÇALINDI

Yetkisiz erişimi tespit ettikten sonra, olayı derhal ilgili makamlara bildirdiklerini açıklayan Panasonic, bazı verilerin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Yetkili makamların soruşturmasına ek olarak, veri ihlalini araştırmak ve hangi verilerin ele geçirildiğini belirleyebilmek için uzman bir güvenlik kuruluşu ile çalıştığını söyleyen Panasonic, kullanıcılardan özür diledi.



