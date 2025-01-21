Paranızı kaptırmayın: İşte mutlaka kaçınmanız gereken 10 WhatsApp dolandırıcılık yöntemi

Haber Merkezi

WhatsApp, dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılan popüler bir mesajlaşma uygulaması.

Ancak, bu popülerlik, dolandırıcıların da ilgisini çekiyor. WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri giderek artıyor.

Bu nedenle, WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen çeşitli dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçli olmak ve önlem almak oldukça önemli.

İşte en yaygın WhatsApp dolandırıcılıkları ve korunma yolları:

1. SAHTE BAĞIŞ KAMPANYALARI

Dolandırıcılar, hayır kurumu veya kişi olarak bağış talep edebilir. Bağış yapmadan önce kurumun veya kişinin güvenilirliğini mutlaka doğrulayın.

2. İKİ ADIMLI DOĞRULAMA DOLANDIRICILIĞI

İki adımlı doğrulama kodunuzu asla kimseyle paylaşmayın. WhatsApp ayarlarından iki adımlı doğrulamayı etkinleştirerek ve PIN kodunuzu düzenli olarak güncelleyerek hesabınızı koruyun.

3. ROMANTİK DOLANDIRICILIK

Çevrimiçi tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olun. Şüpheli profillerden ve para taleplerinden kaçının.

4. SAHTE AİLE VEYA ARKADAŞ ACİL DURUMU

Tanıdığınız biri farklı bir numaradan size acil bir durum bahane ederek para veya kişisel bilgi isteyebilir. Kimliğini doğrulamadan para göndermeyin ve bilgi paylaşmayın.

5. ÜCRETSİZ HEDİYE KARTLARI VE KUPONLAR

Ücretsiz hediye kartı veya kupon kazandığınızı iddia eden mesajlara ve bağlantılara tıklamayın. Saygın şirketler, bu tür promosyonları rastgele mesajlarla duyurmaz.

6. SAHTE TEKNİK DESTEK

WhatsApp veya başka bir şirket adına hesap bilgilerinizi doğrulamanızı veya hassas bilgiler vermenizi isteyen mesajlara dikkat edin. WhatsApp, bu tür bilgileri asla mesaj yoluyla istemez.

7. WHATSAPP GOLD DOLANDIRICILIĞI

Özel özelliklere sahip sahte bir WhatsApp Gold sürümü indirmeniz için bağlantı gönderen mesajlardan kaçının. WhatsApp güncellemeleri, sadece resmi uygulama mağazalarından indirilir.

8. SAHTE PİYANGO VE HEDİYELER

Piyango veya çekiliş kazandığınızı iddia eden mesajlara itibar etmeyin. Meşru şirketler, kazananları WhatsApp üzerinden bilgilendirmez.

9. KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI

Yüksek getiri vaat eden kripto para yatırım tekliflerine karşı dikkatli olun. Yatırım yapmadan önce mutlaka araştırma yapın ve güvenilir platformları tercih edin.

10. İSTENMEYEN QR KODLARI

Tanımadığınız kişilerden gelen QR kodlarını taramayın. QR kodları, güvenilir kaynaklardan taramalısınız.