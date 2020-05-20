Parker Güneş Sondası nedir

Parker Güneş Sondası, 2018 yılında Güneş'i gözlemlemek için fırlatılan bir uzay aracıdır.

NASA’nın Parker Güneş Sondası veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çıktı.

Tarihte Güneş’e en çok yaklaşacak olan ilk girişim olan uzay aracı, Güneş yüzeyine 6.2 milyon kilometre yaklaşacak ve Güneş’e en yakın olduğu anda hızı saatte 700 bin kilometreye kadar çıkacak.

Asıl amacı Güneş'in bilinmeyen yönlerini araştırmak olan araştırmak olan sonda projesi, 2009 yılında açıklandı ve uzay aracı Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı tarafından tasarımına ve inşasına başlandı.

İLK BULGULARI DÜNYA'YA GÖNDERMİŞTİ

Fırlatıldıktan yaklaşık 1 yıl sonra ilk bulguları Dünya'ya gönderen uzay aracı, Güneş rüzgarının ve Güneş'in manyetik alanının kaynağı ortaya çıkardı.

Söz konusu verilere göre, Güneş rüzgarı ve Güneş'in manyetik alanının her ikisi de korona isimli taç katmanındaki sıcaklığı 1.1 milyon derece olan serin deliklerden kaynaklanıyor.

Görev süresi 6 yıl 321 gün olarak belirlenen Güneş aracı, Güneş'in atmosferi olarak da bilinen taç küreyi (korona) inceleyecek ve nasıl ısındığına dair veriler toplayacak.