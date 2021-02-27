Parker Güneş Sondası, Venüs'ü fotoğrafladı

NASA, Güneş'i incelemek için gönderilen Parker Güneş Sondası'nın çektiği şaşırtıcı Venüs görüntüsünü yayınladı.

NASA’nın Parker Güneş Sondası veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos 2018 tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çımıştı.

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde geliştirildi.

Parker Güneş Sondası'nın çektiği ve NASA'nın yayınladığı yeni görüntü, yakın komşumuz Venüs'ü ışıl ışıl parlarken gösteriyor. Bunun, fotoğrafı çeken mühendisler açısından bir sürpriz olduğu belirtiliyor.

Güneş sondası, gezegenin yer çekimini kullanarak Güneş'e yakınlaşmak için 7 kere Venüs'ün yanından geçecek. Bu geçişlerde çeşitli fotoğraflar çeken uzay aracı, etkileyici görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Parker Güneş Sondası, geçen yaz bu geçişlerden birinde Venüs'ün yukarıdaki görüntüsünü çekerek, araştırmacıların gezegene dair beklenmedik bir şeyi keşfetmesini sağladı.

GÖRÜLENDEN DAHA FAZLASI VAR

Araca yerleştirilmiş "Parker Güneş Sondası Geniş Alan Görüntüleyicisi" ekipmanıyla 12 bin 391 kilometre uzaklıktan çekilen Venüs'ün gece olan kısmının fotoğrafını inceleyen bilim insanları, görüntüde beklediklerinden daha fazlası olduğunu söylüyor.

Gezegenin kenarındaki parlak çerçeve gibi görünen şey, atmosferdeki oksijen atomlarının gece olan kısmında birleşerek ışık yayması sonucu oluşuyor.

Görüntünün merkezindeki karanlık alan ise, Venüs'ün yüzeyindeki en büyük dağlık bölge olan Afrodit Terra'yı gösteriyor. Bu alan, çevresindeki bölgelerden daha soğuk olduğu için karanlık olarak görünüyor.

TOPLAMDA 24 TUR ATACAK

Bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olan Paker aracı, 7 yıllık keşif yolculuğunda Güneş yörüngesinde 24 tur atacak.

Her turda Güneş'e daha yakın bir yörünge güzergahı izleyen uydu, 2025'teki tamamlayacağı son turunda Güneş'e 6 milyon kilometre yaklaşacak.

Güneş sondası, geçtiğimiz günlerde bir kez daha Venüs'ün yanından geçti. Bilim insanları, bu geçişten elde edilen verileri nisan ayının sonuna kadar işlemden geçirecek.