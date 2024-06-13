Parlama önleyici PaperMatte ekranla gelen HUAWEI MatePad 11.5S modelini inceledik HUAWEI, MatePad serisinin yeni üyesi MatePad 11.5S modelini ülkemizde satışa çıkardı. Özellikle ekranıyla öne çıkan tablete yakından bakıyoruz.

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HUAWEI, MatePad Serisi’yle tablet sektöründe başarılı işlere imza atmaya devam ediyor ve yeni modellerini Türkiye pazarına sunuyor.

Son olarak şirket, özellikle tasarımı ve ekran özellikleriyle ön plana çıkan MatePad 11.5S modelini Türkiye'de piyasaya sürdü. Biz de bu tabletin detaylarına yakından baktık ve çeşitli testler yaptık.

MatePad 11.5S, adına eklenen S harfinden de anlayabileceğiniz gibi geçen yıl piyasaya sürülen modelin daha güçlü, daha gelişmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

PaperMatte ekran teknolojisi

MatePad 11.5S, PaperMatte ekran teknolojisinin yeni sürümü ile geliyor. PaperMatte, sektörde ilk kez mat ekran teknolojisini kullanarak, hem AG (Anti-Glare, parlama önleyici) hem de AR (Anti-Reflection, ışık yansımasını önleyici) özelliklerini bir arada sunuyor.

Bu, özellikle doğrudan gün ışığı altında okuma ve yazma deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor.

Yeni nesil PaperMatte ekran, iPad gibi rakiplerine göre göz yorgunluğunu azaltmada daha başarılı ve bu deneyimi 1/3 ile 1/4 fiyatına sunarak fiyat/performans açısından öne çıkıyor.

MatePad 11.5S modelini kullandığımız süre boyunca, ekranın mat olması ve yansımaları engellemesi bizi oldukça memnun etti.

Tabletin okuma, yazma ve dokunma konusunda sunduğu deneyimden de bahsedelim.

Okuma deneyimi

Çok katmanlı nano ölçekli bir işlemle şekillendirilen ve ekran optimizasyon teknolojilerini içeren PaperMatte ekran, okuma deneyimini oldukça üst seviyelere çıkarıyor.

Ayrıca bu ekran, gözleri yormayan yumuşak ışık yayarak yansımaları %2'ye indiriyor ve %95 ekran geçirgenliği sağlayarak yüksek çözünürlük ve canlı renklerle daha net görüntüler sunuyor.

Yazma deneyimi

HUAWEI MatePad 11.5S, kalemle yazma açısından en çok keyif aldığımız tabletlerden biri oldu. Kağıt benzeri ekran teknolojisi, HUAWEI M-Pencil ile kağıt üzerine yazma hissi veriyor.

Bu teknoloji, yazma deneyimini geleneksel tabletlere göre %47 artırıyor ve doğal, dokunsal bir yazma deneyimi sunuyor.

Dokunma deneyimi

PaperMatte ekran, hidrofobik yağ direnci olan bir film ile pürüzsüz dokunma hissi de sağlıyor ve parmak izi lekesi bırakmıyor. Bu da dokunmayı daha keyifli hale getiriyor.

Donanım özellikleri

HUAWEI MatePad 11.5S, yüzde 87 ekran-gövde oranına ve 3:2 en boy oranına sahip. Bu, özellikle belgeler ve web siteleri için daha fazla dikey ekran alanı sunarak daha verimli çalışmanızı sağlıyor.

Ayrıca, 120Hz yenileme hızı ile akıcı bir kullanıcı deneyimi sunan tablet, performans konusunda bizi yarı yolda bırakmadı.

Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, günlük görevlerde ve çoklu görev performansında oldukça başarılı. Tablet, 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

Tasarım ve kullanım deneyimi

Yalnızca 510g ağırlığında olan MatePad 11.5S, 6.2 mm kalınlığı ile oldukça ince ve taşınabilir.

Metalik yekpare tasarımı, sağlamlık ve zarafet sunarken, kumlama eloksal işlemiyle zarif ve pürüzsüz bir dokunuş sağlıyor. Üç farklı renk seçeneği (Uzay Grisi, Gümüş ve Mor) ile tarzınıza uyan rengi seçebiliyorsunuz.

MatePad 11.5S, kutu içeriğinde dahil olan NearLink klavyesi ve hediye edilen NearLink kalemi ile birlikte bize mobil ofis deneyimi yaşatmayı başardı.

M-Pencil (3. nesil), NearLink teknolojisi ile yazma ve çizim deneyiminde neredeyse gecikmesiz bir performans sundu. Bu özelliğin oldukça hoşumuza gittiğini belirtelim.

10,000’den fazla basınç algılama seviyesi ile detaylı ve hassas çizimler yapmak da mümkün.

HUAWEI Notlar uygulaması, senkronize edilmiş ses ve el yazısı içeriği ile not alma verimliliğini de artırıyor.

Eğlence ve multimedya

Netflix, YouTube ve Spotify gibi popüler platformlarda video ve müzik keyfi, PaperMatte ekranın yüksek netliği ve düşük yansıma özellikleri sayesinde bizi oldukça memnun etti.

Bir diğer dikkatimizi çeken detay ise Histen 9.0 yapay zeka ses teknolojisi oldu. Bu sayede dört farklı senaryoya (eğitim, müzik, film ve oyun) otomatik uyum sağlayarak, her ortamda optimum ses deneyimi sağlanıyor.

E-book modu

Ayrıca, şirketin "binlerce rengi doğru bir şekilde göstererek sürükleyici bir görünüm yaratan" e-book modu da var.

Bu mod etkinleştirildiğinde, ekrandaki tüm renklerin doygunluğu azalıyor ve hafif bir sarıya dönüşüyor, böylece gerçek kitap okuma deneyimine daha yakın bir his yaratılıyor.

Son sözler...

MatePad 11.5S, yenilikçi PaperMatte ekran teknolojisi, güçlü donanım özellikleri ve kapsamlı yazılım desteği ile hem öğrenciler hem de genç profesyoneller için ideal bir seçenek diyebiliriz.

Son olarak şunu da belirtelim: EMUI 14 ile artık Google uygulamaları doğrudan AppGallery üzerinden, ekstra bir işleme gerek kalmadan yüklenebiliyor.

Tableti kullandığımız süre boyunca, Google uygulamalarını yüklemede ve uzun kullanımlarda herhangi bir sorunla karşılaşmadık.

Türkiye fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip olan HUAWEI MatePad 11.5S, ülkemizde 5.666 TL x 3 ay fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ayrıca AMP115SPR kupon kodunu kullanarak 600 TL ek indirimden faydalanabilirsiniz.

Ayrıca şirket, tableti satın alanlara 6.998 TL değerinde M-pencil 3 ve MatePad Klavye ile birlikte, 1.999 TL değerinde 12 ay ekran hasarı garantisi de sunuyor.

Son olarak, 299 TL yerine 99 TL ödeyerek HUAWEI Swift sırt çantası sahibi de olabilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıklayarak ürünü satın alabilir ve indirimlerden faydalanabilirsiniz.

https://consumer.huawei.com/tr/tablets/matepad-11-5-s/buy/

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