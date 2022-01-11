Passat sedan artık üretilmeyecek mi? Otomobil devinden radikal karar...

Volkswagen, Passat'a veda etmeye hazırlanıyor. Alman otomobil devi, dört kapılı sedanın fişini çekti. Sürücüler ise "Passat artık üretilmeyecek mi" merak ediyor...

Volkswagen, bir yandan yeni otomobil modelleri için çalışmalar yürütürken, bir yandan da ikonik modelleri için son derece dikkat çekici kararlar alıyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Ford Mondeo'nun rakibi olan sedan Passat'ın Avrupa üretimi için fişi çektiği iddia edildi.

Passat severleri üzen bu haber için resmi bir açıklama henüz gelmese de "Passat üretimi bitiyor mu" sorusu akıllarda yerini aldı.

VOLKSWAGEN PASSAT ÜRETİMİ BİTTİ Mİ?

Otomobil devi Volkswagen'in, sedan Passat'ın Avrupa için üretimini sonlandırdğı konuşuluyor.

Kararda Passat ile benzer düzeyde bir iç mekan sunan Arteon'un varlığının etkili olduğu öne sürüldü.

VOLKSWAGEN 'AERO B' GÜNDEMDE

Öte yandan, Passat Sedan hakkındaki kararın elektrikli sedan Volkswagen Aero B'nin yolunu açabileceği tahmin ediliyor.

ID Space Vizzion konseptinden ilham alarak geliştirildiği aktarılan Aero B'nin (adı geçici olabilir) 2023'te çıkması bekleniyor.

Volkswagen'den henüz Avrupa'da Passat üretimi hakkında resmi bir açıklama elimize ulaşmış değil.

SEDAN PASSAT'IN TÜRKİYE PAZARI

Volkswagen Passat'ın Türkiye'deki durumuyla alakalı yeni bir açıklama yok. Fakat 2020'de çıkan haberlerden sonra Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu konuyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

"Dünyada, Almanya dahil, Türkiye'den daha fazla Passat sedan satılan bir ülke yok. VW, 2024-2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisini verdi. Sedan modeller Avrupa genelinde kurumlar tarafından tercih edilirken, bireysel satışlar ise SUV ve stationwagon karoserlere kayıyor. Pazardaki bu değişim yavaş yavaş Türkiye'ye de geliyor."