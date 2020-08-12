Patent ihlali nedeniyle Apple'a 500 milyon dolarlık ceza

PanOptics ve Optis Wireless Technology şirketlerinin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Apple'ın LTE teknolojisine ilişkin birkaç patenti "kasten" ihlal ettiği için 506 milyon dolar ödemesine hükmetti.

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen akıllı telefonlarda bulunan bazı teknolojiler, başka firmalar tarafından üretiliyor. Bu nedenle telefon üreticileri ve diğer şirketler arasında, zaman zaman patent krizleri yaşanabiliyor.

Daha önce çeşitli patent ihlalleri nedeniyle yüz milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalan Apple'a, bir ceza da ABD'den geldii.

APPLE YİNE PATENT İHLAL ETTİ

PanOptics ve Optis Wireless Technology şirketlerinin yaklaşık 1 yıl önce açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Apple'ın LTE teknolojisine ilişkin birkaç patenti "kasten" ihlal ettiği sonucuna vardı.

506 MİLYON DOLAR CEZA ÖDEYECEK

Mahkeme sonucuna göre Apple, iki şirketin LTE patentlerini ihlal ettiği için 506 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalacak. Ayrıca bu ihlalin kasten yapıldığına hükmeden mahkeme, cezanın 3 kat artırılmasına da karar verebilir.

APPLE'DAN KARARA İTİRAZ

Söz konusu kararın ardından itiraz hakkını kullanan Apple'dan bir açıklama geldi. Şirket, "Sadece endüstriyi taciz etmek için patent biriktiren şirketlerin bu tür davaları, yalnızca yeniliği bastırmaya ve tüketicilere zarar vermeye hizmet ediyor." dedi.

Apple, ayrıca koronavirüs pandemisi nedeniyle davanın ekim ayına ertelenmesini talep etti. Ancak mahkeme, Apple'ın bu önerisini yine reddetti.

Apple'a açılan dava; şirketin iPhone, Apple Watch ve iPad modellerinde hücresel işlevi etkinleştiren LTE teknolojisinin kullanımına yönelik gerçekleşti.

Davayı açan şirketler, bu teknoloji için zamanında Apple'a lisans vermek istediklerini, ancak ABD'li şirketin bir türlü anlaşma yapmak istemediğini söylüyor.

APPLE CEZAYA DOYMUYOR

Son zamanlarda sık sık patent ihlalleriyle gündeme gelen Apple, yüklü cezalar ödemek zorunda kaldı.

Örneğin ABD'li VirnetX, 2016 yılında Apple'a dava açmış ve FaceTime uygulamasındaki bir patentin kendilerine ait olduğunu iddia etmişti.

Ekim 2016'da görülen dava sonucunda mahkeme, VimetX'i haklı bulmuş ve Apple'ın 302 milyon dolar ceza ödemesine karar vermişti.

İki şirket, geçtiğimiz yıllarda da karşı karşıya gelmiş ve görülen davada Apple, 502 milyon dolarlık cezaya çarptırılmıştı.