Pazar yıllar sonra hareketlendi: İşte ilk çeyrekte en çok bilgisayar satan markalar

2017 yılında dibi gören PC satışları, 2021’de yüzde 14,8 büyümeyi başardı. Bu büyümedeki en önemli etken ise koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar ve uzaktan çalışma uygulamaları oldu.
Öte yandan, 2022 yılında pandeminin etkisini yitirmesi ve küresel çip tedarik sorunlarının baş göstermesi, satışları olumsuz yönde etkiledi.
Pazar, 2023’ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 28,7 düşüş göstererek PC tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirmişti.
Pazar toparlanmaya başladı
Analiz şirketi IDC, dünya çapındaki bilgisayar pazarının 2024’ün ilk çeyreğinde 59,8 milyon sevkiyatla en sonunda büyümeye başladığını bildirdi. Yıllar sonra kaydedilen ilk büyümede, yıllık bazda yüzde 1,5 artış yaşandı.
İlk çeyrekte en çok bilgisayar satan markalar
IDC verilerine göre ilk sırada yüzde 23 pazar payıyla Lenovo yer alırken, ardından yüzde 20,1 pazar payıyla HP geliyor.
Dell yüzde 15,5 pazar payıyla üçüncü sırada bulunurken, yüzde 8,1 pazar payına sahip olan Apple dördüncü ve son olarak yüzde 6,1 pazar payıyla Asus beşinci sırada yer alıyor.
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