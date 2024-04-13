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Pazar yıllar sonra hareketlendi: İşte ilk çeyrekte en çok bilgisayar satan markalar

Pazar yıllar sonra hareketlendi: İşte ilk çeyrekte en çok bilgisayar satan markalar Analiz şirketi IDC, dünya çapındaki geleneksel bilgisayar pazarının 2024’ün ilk çeyreğinde 59,8 milyon sevkiyatla büyümeye başladığını açıkladı. İlk çeyrekte zirvede olan markaları derledik.