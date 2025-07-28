Perseid meteor yağmuru 12-13 Ağustos'ta zirveye ulaşacak: Nasıl izlenir

Gökyüzü tutkunları için yılın en çok beklenen görsel şölenlerinden biri olan Perseid meteor yağmuru başladı.

NASA tarafından "yılın en iyi meteor yağmuru" olarak kabul edilen bu olay, ağustos sonuna kadar gökyüzünü süsleyecek.

ZİRVE TARİHİ VE İZLEME KOŞULLARI

Gök olayının en yoğun yaşanacağı tarih 12-13 Ağustos gecesi olacak. Ancak bu yıl zirve döneminde Ay'ın yüzde 84 oranında parlak olması, daha sönük meteorların görünürlüğünü olumsuz etkileyecek.

SAATTE 100 METEOR VE "ATEŞ TOPLARI"

Perseid meteor yağmuru, zirve yaptığı zamanlarda saatte 50 ila 100 arasında meteor görülebilen en yoğun gök olaylarından biri.

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşan bu meteorlar, gökyüzünde bıraktıkları uzun izler ve "ateş topu" olarak adlandırılan parlak patlamalarla tanınıyor.

PERSEID METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR

NASA, Perseid'leri izlemek için en iyi zamanın Kuzey Yarımküre'de şafak sökmeden önce sabahın erken saatleri olduğunu söylüyor.

Ancak bazen meteorlar gece saat 22:00 gibi erken bir saatte bile görülebiliyor.