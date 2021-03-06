Perseverance, Mars'ta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

Mars'a gönderilen en gelişmiş araç olarak kayıtlara geçen Perseverance'ın sayfasından açıklama yapıldı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyindeki ilk test sürüşünü yaptı.

Perseverance, Kızıl Gezegen'e inişinden iki hafta sonra 4 Mart Perşembe günü yaklaşık 5 metre ilerledi.

Perseverance'ın mühendislerinden Anais Zarifian, keşif aracının hareketinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Mars'ta bıraktığımız tekerlek izlerini görebilirsiniz. Tekerlek izlerini gördüğüme bu kadar sevineceğimi düşünmezdim." dedi.

"HAREKET HALİNDEYİM"

Söz konusu aracın sosyal medya hesabından test sürüşüne dair bir paylaşım yapıldı. Fotoğrafa da yer verilen paylaşımda, Mars yüzeyindeki tekerlek izleri görülüyor.

Paylaşımda, "Hareket halindeyim! İlk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var." ifadeleri kullanıldı.

MARS'A GÖNDERİLEN EN GELİŞMİŞ ARAÇ

Perseverance, 30 Haziran 2020'de ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.

NASA'nın Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtı ile çalışan Perseverance, Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.

KIZIL GEZEGEN'DE 2 YIL KALACAK

Uzay Ajansı, Kızıl Gezegen'deki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesi ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem içinse 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir mini helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.