Perseverance, Mars'ta yaşam izleri bulmak için çalışıyor

NASA'nın Perseverance gezgini, yaşam belirtileri aradığı Mars'ta fosil çalışmalarına hız verdi.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmiş ve çalışmalara başlamıştı.

Perseverance, üzerindeki bilimsel ekipmanların yardımıyla eskiden bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Jezero Krateri'ni araştırıyor.

Perseverance, Mars’taki Jezero adlı 45 km genişliğindeki iniş alanının, 3.5 milyar yıldan daha uzun bir süre önce suyla dolu olduğunu ortaya çıkardı.

YAŞAM BELİRTİSİ ARAMA ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Bilim insanları, günümüzde kraterdeki bütün su kurusa bile yine de burada bir yaşam belirtisi bulacabileceklerine inanıyor. Bu yüzden de Perseverance, Mars'ta yaşam belirtisi arama çalışmalarına hız verdi.

NASA gezgini, krateri ve antik nehir deltasını keşfederken; kaya, toprak ve antik maden yatakları örnekleri topluyor.

Araç, önümüzdeki aylarda keşfetmeye hazır olduğu nehir deltasının kayalıklarına doğru ilerlerken, dik yamaçlarda büyük kaya katmanları keşfetti.

Araştırmacılar, bu kadar büyük kayaları hareket ettirmek için ani sellerin yaşanmış olduğunu tahmin ediyor.

Kraterdeki kayaların incelenmesiyle ortaya çıkacak bilgiler; kraterdeki gölün ne zaman oluştuğuna, ne zaman kuruduğuna ve hangi yaşta olduklarına dair zaman çizelgesi çıkarılmasını sağlayacak.

FOSİLLER ARAŞTIRILIYOR

Perseverance aracı, bir kaya çıkıntısının görüntülerini de analiz etti. Geziciden sadece 1,5 kilometre uzakta bulunan bu höyük, nehir deltasının bir kalıntısı.

Bu yeni bulgular, Perseverance’ın eski Marslı mikropların fosillerini nerede araması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabilir.

DÜNYA'YA GETİRİLECEK

Perseverance'ın topladığı örnekler, gelecekteki başka bir görevde Dünya'ya gönderilecek ve inceleme altına alınacak.

Bilim insanları, söz konusu örneklerde eskiden Mars'ta yaşamış olabilecek mikroskobik canlı fosillerinin bulunabileceğini söylüyor.

Görsel: Perseverance aranın numune toplamak için bir kayaya açtığı delik