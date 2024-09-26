Perseverance, Mars'taki gizemli kayayı görüntüledi NASA’nın Perseverance aracı, Mars yüzeyinde "Freya Castle" adı verilen benzersiz siyah-beyaz çizgili bir kaya görüntüledi.

Haber Merkezi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

YENİ BİR KAYA GÖRÜNTÜLEDİ

NASA’nın Perseverance aracı, Mars yüzeyinde eşsiz bir keşif yaptı. Araştırmacılar "Freya Castle" adı verilen benzersiz siyah-beyaz çizgili bir kaya görüntüledi.

Jezero Krateri'ndeki bu heyecan verici bulgunun, kızıl gezegenin sırlarını açığa çıkaracak yeni jeolojik ipuçları sunması bekleniyor.

Antik zamanlardan kalma bu kayaların, Mars’ın derinliklerinden yükselmiş olabileceği düşünülüyor.

20 cm çapındaki “Freya Castle”, belirgin çizgileriyle dikkat çekiyor ve aracın Mastcam-Z kamerasıyla detaylı bir şekilde incelendi.

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Perseverance ekibi, Jezero Krateri'nde daha önce bu türde bir kaya ile karşılaşılmadığını belirtiyor.

İlk incelemelere göre, bu çizgilerin muhtemelen magmatik veya metamorfik süreçlerin bir sonucu olarak oluştuğu düşünülüyor.

Ayrıca, “Freya Castle” kayasının çevresindeki kayaç tabakasından farklı olduğu ve başka bir yerden geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bilim insanları, kayanın yamaçlardan yuvarlanarak buraya ulaşmış olabileceğini düşünüyor.