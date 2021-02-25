Perseverance, Mars'taki iniş bölgesini fotoğrafladı

NASA'nın Perseverance uzay aracı, Mars yüzeyinde indiği Jezero Krateri'nin panoramik görünümünü kaydetti.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance (Azim) aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne başarıyla iniş gerçekleştirdi.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance aracının inişi, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

İNİŞ BÖLGESİNİ FOTOĞRAFLADI

NASA keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinde indiği Jezero Krateri'nin panoramik görünümünü kaydetti.

Aracın ikiz Mastcam-Z kameralarının çektiği 142 fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan 360 derecelik panorama, NASA'nın internet sitesinde yayınlandı.

Çekilen fotoğraf, bugüne kadar Mars yüzeyinde kaydedilmiş en yüksek çözünürlüklü görüntü olma özelliğini taşıyor.

Fotoğrafta akarsuların beslediği eski bir göl olduğu tahmin edilen deltanın, dış hatları ile ufuktaki yamaçlar seçilebiliyor.

KENDİNİ DE ÇEKTİ

Perseverance ayrıca, üzerinde bulunan kamerayla kendinin de panoramik görüntüsünü elde etti.

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.