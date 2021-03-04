Perseverance, Mars'tan detaylı yeni fotoğraflar gönderdi

NASA'nın Mars'a fırlattığı Perseverance aracı, kızıl gezegenin yüzeyinden detaylı fotoğraflar çekti.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance (Azim) aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne indi.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, gezegenden detaylı fotoğraflar göndermeye devam ediyor.

Çekilen fotoğraflar, bugüne kadar Mars yüzeyinde kaydedilmiş en yüksek çözünürlüklü görüntüler olarak kayıtlara geçiyor.

İşte Perseverance kamerasından Mars ve Jezero Krateri:





2 YIL GÖREV YAPACAK

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.