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    PES 2021’in çıkış tarihi ortaya çıktı

    PES 2021'in çıkış tarihi, Avustralya Sınıflandırma Kurulu’nun web sitesinde yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2020 - 11:37
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    PES 2021’in çıkış tarihi ortaya çıktı

    KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2021, çok yakında oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

    Ekim ayında yayınlanacak FIFA 21 ile ciddi bir rekabete girmeye hazırlanan PES 2021 hakkında yavaş yavaş yeni bilgiler de gelmeye başladı.

    EYLÜLDE SATIŞA ÇIKACAK

    Avustralya Sınıflandırma Kurulu’nun web sitesinde yer alan bazı bilgilere göre PES 2021, 15 Eylül 2020 tarihinde sevenleri ile buluşacak.

    fifa

    Yeni ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu henüz KONAMI tarafından doğrulanmadı.  Ancak geçtiğimiz yıl oyunun 10 Eylül'de piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, yeni açıklanan tarihte oyunun yayınlanması da oldukça muhtemel.

    FIFA'DAN ÖNCE YAYINLANACAK

    KONAMI, son yıllarda PES oyunlarını FIFA'dan daha önce piyasaya sürüyor. Şirket, bu yıl da aynı taktiği kullanacak ve oyunu FIFA'dan daha önce yayınlayacak.

    Başlangıçta PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak FIFA 21, 9 Ekim 2020’de oyunseverlerle buluşacak. Bu nedenle PES severler, oyunu FIFA'dan 1 ay kadar daha önce oynayabilecek.

    Instagram: @eshteknoloji

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