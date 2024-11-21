Pixel Tablet, Google'ın terk edilmiş projeler mezarlığına katılacak

Haber Merkezi

Google, tablet pazarından çekiliyor. Şirketin, Pixel Tablet projesini rafa kaldıracağı ve 2025'te çıkacak Pixel Tablet 2'nin son Google tableti olacağı iddia edildi.

Pixel Tablet, beklentileri karşılayamaması ve Android tablet pazarında güçlü rakiplerin bulunması nedeniyle beklenen başarıyı yakalayamamıştı.

GOOGLE PİXEL TABLET'İN FİŞİNİ ÇEKİYOR

Google, daha önce de birçok projesini yarıda bırakarak eleştirilerin hedefi olmuştu. Şimdi ise Pixel Tablet projesinin de aynı kaderi paylaşacağı ortaya çıktı.

Şirket, Pixel Tablet 2'yi piyasaya sürecek ancak sonrasında yeni bir tablet modeli geliştirmeyecek.

PİXEL TABLET NEDEN BAŞARISIZ OLDU

Pixel Tablet, geçen yıl piyasaya çıktığında büyük beklenti yaratmıştı. Ancak 60 Hz ekranı, yüksek fiyatı ve rakiplerine kıyasla zayıf kalan özellikleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Google, bu eleştirileri dikkate almak ve Pixel Tablet'i geliştirmek yerine projeyi tamamen sonlandırma kararı aldı.

PİXEL TABLET 2, SON GOOGLE TABLET OLACAK

Pixel Tablet 2'nin 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak Google, bu modelden sonra yeni bir tablet geliştirmeyecek.

Bu durum, Pixel Tablet 2'nin destek süresi konusunda da soru işaretleri yaratıyor.