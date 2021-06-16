Plastik şişeler, vanilya aromasına dönüştürüldü

Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bakterileri kullanarak plastik şişeleri vanilya aromasına dönüştürmeyi başardı.

Dünyada her dakika yaklaşık 1 milyon plastik şişe satılıyor ve sadece yüzde 14'ü geri dönüştürülüyor. Bu da plastik şişelerin çevre için ne kadar zararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bakterileri kullanarak plastik şişeleri vanilya aromasına dönüştürdü.

Bu gelişme, okyanuslarda plastik kirliliğe sebep olan en yaygın ikinci tür olan plastik şişelerin geri dönüşümünü daha etkili hale getirmeye ve küresel plastik kirliliğiyle mücadele etmeye yardımcı olabilir.

GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Plastik şişelerin, gıda ve kozmetik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan vanilin gibi maddelere dönüştürülmesi, geri dönüşüm adına önemli bir adım.

Araştırmayı yürüten Edinburgh Üniversitesi'nden Stephen Wallace "Çalışmamız, plastiğin sorunlu bir atık olduğu algısına meydan okuyor. Onun yeni bir karbon kaynağı olarak kullanılabileceğini gösteriyor." dedi.

Royal Society of Chemistry'den Ellis Crawford, yapılan çalışma için “Bu, sürdürülebilirliği geliştirilmesi mikrobiyal bilimin ilginç bir kullanımı. Çevreye zararlı olan plastikleri önemli bir maddeye dönüştürmek için mikropları kullanmak, yeşil kimyanın güzel bir göstergesi." ifadelerini kullandı.