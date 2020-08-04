Play Store'da 10 milyar indirmeyi aşan ilk uygulama

Google Play Hizmetleri, Google Play Store'da 10 milyar indirme sayısına ulaşan ilk uygulama oldu.

Google uygulamalarını ve Google Play'den alınan uygulamaları güncellemek için kullanılan Google Play Hizmetleri, Google Play Store'da 10 milyar indirme sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Dünya nüfusundan bile daha çok indirilen uygulama, ulaşılması zor bir rekora imza atmış oldu.

TELEFONLARA YÜKLÜ OLARAK GELİYOR

Aslına bakacak olursak Google Play Hizmetleri'nin 10 milyar indirmeye ulaşmasındaki en büyük etken yine Google'ın kendisi. ABD'li şirket, 2012 yılından beri satılan her Android cihazda bu uygulamanın kurulu olarak gelmesini zorunlu kılıyor.

2.5 milyar Android cihaza yüklü olarak gelen uygulama, akıllı telefonlar sıfırlandığında da yeniden otomatik olarak yükleniyor ve bu durum uygulamanın indirilme sayısını artırıyor.