PlayStation 5 ilk dört haftada 3 buçuk milyon sattı

DigiTimes tarafından hazırlanan bir rapora göre PlayStation 5, ilk dört haftasında 3.4 milyon satarak rekor kırdı.

Sony'nin 11 Haziran'da düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony tarihinde yeni bir rekora imza attı.

DigiTimes tarafından hazırlanan bir rapora göre PlayStation 5, ilk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu oldu. Rapora göre Sony, yeni yılda da satış rekorları kırmaya devam edecek.

2021'DE SATIŞLAR 18 MİLYONU AŞABİLİR

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Sony, gelecek yıl sonuna kadar 18 milyon adet konsol satışını geride bırakabilir. Ancak salgın nedeniyle yaşanan tedarik sorunları, Sony'nin satış rakamlarını bir anda yerle bir de edebilir.

PlayStation patronu Jim Ryan, dünya genelinde tüm stokların tükendiğini ve bu durumun bir süre daha devam edeceğini açıklamıştı. DigiTimes'ın raporuna göre Sony, stok için önceliğini Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına vermiş durumda.

Ancak kaynaklar, 2021 yılında Asya ülkelerinde de stok sorunu yaşanmayacağını söylüyor.

PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıklanmıştı. Ancak stokların tükenmesini fırsat bilen karaborsacılar, konsolun fiyatını 15 bin liraya kadar çıkarmış durumda.