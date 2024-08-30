PlayStation 5 Pro çıkış tarihi yaklaşıyor: Tasarımı sızdırıldı Sony'nin, PlayStation 5'e olan ilgiyi artırmak için Pro versiyon üzerinde çalıştığı biliniyor. Şimdi de yeni oyun konsolunun tasarımı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Sony, PlayStation 5 Pro'nun teknik özelliklerinin sızdırılmasıyla ilgili olarak yasal adımlar atmaya başladı.

Sızdırılan bilgilere göre, PlayStation 5 Pro, daha güçlü bir işlemci, daha fazla RAM ve daha yüksek çözünürlüklü oyunlar için destek gibi çeşitli yükseltmelere sahip olacak.

PS5 PRO TASARIMI SIZDIRILDI

Sızıntı kaynaklarına göre PS5 Pro, PS5 Slim modeline oldukça benzeyecek. Konsolun genel yapısı beyaz renkli olacak, ancak ortasından geçen üç siyah şerit ile diğer PS5 modellerinden farklı görünecek. PS5 Pro’nun Slim modeline göre biraz daha kalın olacağı iddia ediliyor.

Fransız teknoloji haber sitesi Dealabs'ın ünlü sızıntı kaynağı billbil-kun, PS5 Pro'nun paket tasarımına eriştiğini, ancak telif hakları yüzünden sadece aşağıdaki çizim görüntüsünü paylaştığını söylüyor.

PS5 PRO NELER SUNACAK

Sızdırılan bilgiler arasında, PlayStation 5 oyunlarının Pro sürümünde daha yüksek çözünürlük ve kare hızı desteği alabileceği belirtildi.

PS5 Pro'nun, işleme gücü açısından standart PlayStation 5'ten yaklaşık yüzde 45 daha hızlı olacağı öne sürüldü.

PS5 Pro’nun GPU’sunun 33.5 teraflop gücünde olacağı belirtiliyor ki bu PS5’in 10.28 teraflop gücünden oldukça yüksek.

Sony, "PlayStation Spectral Super Resulation" adlı yeni bir teknoloji sayesinde 8K çözünürlüğe kadar destek verebilecek.

Sony, şimdiden oyun severleri heyecanlandıran GTA 6 çıkana kadar, PS5 Pro'yu piyasaya sürmek istiyor.

Yeni konsolun eylül ayı içerisinde duyurulacağı da gelen bilgiler arasında.