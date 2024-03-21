PlayStation 5 Pro özellikleri ve çıkış tarihi sızdırılmıştı: Sony harekete geçti Sony'nin, PlayStation 5'e olan ilgiyi artırmak için Pro versiyon üzerinde çalıştığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde yeni konsolun özellikleri sızdırılmıştı. Şimdi ise Sony, bilgileri sızdıran kaynağı bulmaya çalışıyor.

ensonhaber.com

Sony, PlayStation 5 Pro'nun teknik özelliklerinin sızdırılmasıyla ilgili olarak yasal adımlar atmaya başladı.

Sızdırılan bilgilere göre, PlayStation 5 Pro, daha güçlü bir işlemci, daha fazla RAM ve daha yüksek çözünürlüklü oyunlar için destek gibi çeşitli yükseltmelere sahip olacak.

Sony, sızıntıların şirketin ticari itibarına zarar verdiğini ve PlayStation 5 Pro'nun resmi lansmanını etkileyebileceğini savunuyor.

Sony sızıntı kaynağını bulmaya çalışıyor

İlk olarak Moore's Law is Dead isimli YouTube kanalı, PS5 Pro'nun bazı özelliklerini kapsayan ayrıntıları ortaya çıkardı.

Videoda Playstation 5 Pro'nun özelliklerine ait bilgilerin olduğu resmi gibi görünen bir belge yer alıyordu.

Paylaşılan görüntülerin, Sony tarafından üçüncü taraf iş ortaklarına verildiği öğrenildi.

Sony'nin yasal adımları, sızıntılardan sorumlu olan kişilere para cezası veya hapis cezası gibi yaptırımlar uygulanmasına yol açabilir.

Ayrıca Sony, sızdırılan bilgilerin yayılmasını engellemek için mahkeme kararı da alabilir

PS5 Pro neler sunacak

Sızdırılan bilgiler arasında, PlayStation 5 oyunlarının Pro sürümünde daha yüksek çözünürlük ve kare hızı desteği alabileceği belirtildi.

PS5 Pro'nun, işleme gücü açısından standart PlayStation 5'ten yaklaşık yüzde 45 daha hızlı olacağı öne sürüldü.

Sony, "PlayStation Spectral Super Resulation" adlı yeni bir teknoloji sayesinde 8K çözünürlüğe kadar destek verebilecek.

Sony, şimdiden oyun severleri heyecanlandıran GTA 6 çıkana kadar, PS5 Pro'yu piyasaya sürmek istiyor.