PlayStation 5 Pro'nun ne zaman tanıtılacağı belli oldu Sony'nin, PlayStation 5'e olan ilgiyi artırmak için Pro versiyon üzerinde çalıştığı söyleniyor. İşte yeni konsolun çıkış tarihi hakkında son iddialar.

ensonhaber.com

Sony'nin 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizde satışa çıkmış ve oldukça ilgi görmüştü.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

PlayStation 5 Pro geliyor

Geçtiğimiz günlerde PS5 satışlarında düşüş beklediklerini açıklayan Sony, "PS5 Pro" modelini piyasaya sürerek yeniden satışların yükselmesini hedefliyor.

Kaynaklara göre Sony, 2024'ün ikinci yarısında PS5 Pro modelini piyasaya sürecek.

GTA 6'ya yetişecek

Sony'nin PlayStation 5 Pro için 2024 yılını tercih etmesinin önemli bir nedeni var: Merakla beklenen GTA 6.

GTA 6, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkış yapacak.

Sony, şimdiden oyun severleri heyecanlandıran GTA 6 çıkana kadar, PS5 Pro'yu piyasaya sürmek istiyor.