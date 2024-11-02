PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Haber Merkezi

Sony, eylül ayında PlayStation 5 Pro'nun 7 Kasım'da piyasaya sürüleceğini duyurmuş ve oyun severleri heyecanlandırmıştı.

ABD'de 699 dolar, Avrupa'da ise 799 euro olarak belirlenen fiyatların ardından, Türkiye'deki oyuncular konsolun ülkemizdeki fiyatını merakla bekliyordu.

PS5 PRO TÜRKİYE FİYATI

Bekleyiş sona erdi ve sosyal medyada sızdırılan bir görsele göre PlayStation 5 Pro, Türkiye'de 49.999 TL gibi yüksek bir fiyatla satışa sunulacak.

Sony'nin Türkiye'deki resmi distribütörü Bilkom aracılığıyla satışa çıkacak olan konsolun fiyatı, oyun severler arasında şaşkınlık yarattı.

YÜKSEK FİYATIN NEDENLERİ

PS5 Pro'nun Türkiye'deki yüksek fiyatının, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, vergiler ve enflasyon gibi faktörlerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Bu durum, konsolu satın almak isteyen birçok oyuncunun bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.

PS5 PRO ÖZELLİKLERİ

8K çözünürlük desteğiyle oyunlarda daha önce hiç görülmemiş bir netlik ve detay seviyesi sunacak olan PS5 Pro, oyuncuları görsel bir şölene davet ediyor

Işın izleme teknolojisi sayesinde ise oyun dünyaları daha gerçekçi ve etkileyici hale gelecek. Gölge ve ışık etkileri, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi oyunlara yansıyacak ve oyuncuları oyun dünyasının içine çekecek.

AMD Ryzen Zen 4 işlemci ve RDNA 3 GPU ikilisi, PS5 Pro'ya güç katacak. Bu güçlü donanım sayesinde oyunlar daha akıcı bir şekilde çalışacak ve 120 FPS desteğiyle oyuncular daha hızlı ve dinamik bir oyun deneyimine kavuşacak.

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisi ise daha yüksek çözünürlüklü ve net görüntüler sunarak görsel kaliteyi bir üst seviyeye taşıyacak.

İşlemci: x86-64-AMD Ryzen Zen4 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı 3.85GHz

Grafik İşlemci: 2,18 GHz 60 CU, AMD Radeon RDNA 3 mimarisi

RAM: 16Gbps GDDR6

Bellek bant genişliği: 576Gbps

Teraflop: 33,5

Bellek: 13,7GB

Depolama: 1 TB