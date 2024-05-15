PlayStation 5'in bugüne kadar ne kadar sattığı açıklandı Sony, bugüne kadar kaç adet PlayStation 5 satıldığını açıkladı. İşte güncel PS5 satış rakamları.

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Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

Toplam PS5 satışları 60 milyona dayandı

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satılan toplam PlayStation 5 sayısı, 59,3 milyon adet olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle Sony, 2024'ün ilk çeyreğinde 4,5 milyon adet konsol satmış oldu.

PlayStation 5 satışları, 31 Mart 2023 - 31 Mart 2024 dönemlerinde 20,8 milyon adet olarak gerçekleşti. Sony'nin beklentisi, bu sayının 21 milyon olacağı yönündeydi.

Şirket, 2024 yılı mali döneminde ise 18 milyon adet PS5 satmayı hedefliyor.