PlayStation 6'nın muhtemel çıkış tarihi belli oldu Sony'nin PlayStation 6 oyun konsolu için olası çıkış tarihi ortaya çıktı. İşte PS6 hakkında son bilgiler.

ensonhaber.com

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan PlayStation 5, birkaç yıl sonra yerini yeni nesline bırakacak.

Şirket, şimdiden PlayStation 6 için çalışmalara başlamış durumda. Çip üreticisi AMD, Xbox ve PlayStation için çipler üreten ekip için mühendis arayışlarına başladı.

Bazı oyuncular, Sony'nin yeni nesil PlayStation üzerinde çalışmalara başlaması için henüz erken olduğu görüşünü dile getirse de Sony, daha önce de benzer yol haritası izlemişti.

PlayStation 6 ne zaman çıkacak

Microsoft ile ABD'nin düzenleyici kurumu olan Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 68 milyar dolarlık Activision anlaşması nedeniyle mahkemede karşı karşıya geldi.

Mahkeme süreci hala devam ederken, ortaya çıkan belgeler Sony ve Microsoft'un yeni nesil oyun konsollarını en erken 5 yıl sonra görebileceğimizi ortaya koydu.

IGN tarafından paylaşılan rapora göre Microsoft, bir sonraki Xbox ve PlayStation'ın 2028 yılında piyasaya sürülmesini beklediğini söyledi.

PS6 için net bir tarih bulunmasa da yeni konsol için uzun bir zaman olduğunu ve PS5'nin yıllar boyu üst sıralarda kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. PS5, 2013 yılında piyasaya sürülen PS4’ten tam yedi yıl sonra çıkış yapmıştı.