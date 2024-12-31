PlayStation, bazı eski oyunları yeniden canlandırmak istiyor

Haber Merkezi

Sony, eski ve popüler oyun serilerini yeniden canlandırmayı düşündüğünü açıkladı. Bu haber, yeni oyunlara hasret kalan PlayStation hayranlarını heyecanlandırdı.

Sony Interactive Entertainment CEO'su Hermen Hulst, Famitsu dergisine verdiği röportajda, şirketin eski oyun serilerini geri getirme fikrini değerlendirdiğini belirtti.

Hulst, "Portföyümüzü güçlendirme çabalarımızın bir parçası olarak, eski IP'mizi kullanmanın yanı sıra yeni oyunlar geliştirmek için fırsatları sürekli olarak araştırıyoruz." dedi.

HANGİ SERİLER GERİ DÖNEBİLİR

Hulst, hangi oyun serilerinin geri getirilebileceği konusunda net bir bilgi vermedi.

Ancak, Socom, Ape Escape, Jak and Daxter, Sly Cooper ve Syphon Filter gibi uzun süredir yeni oyun çıkmamış serilerin yeniden canlandırılması gündemde.

KILLZONE İÇİN UMUT AZ

Killzone serisi de geri dönebilecek oyunlar arasında. Ancak, Guerrilla Games, Killzone ile işlerinin bittiğini açıklamıştı.

Hulst, yapay zekanın oyun geliştirme sürecinde insan yaratıcılığının yerini almayacağını da vurguladı.