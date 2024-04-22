PlayStation oyunları iPhone'lara geliyor: Yakında yayınlanacak Eski PlayStation oyunlarının iPhone'larda oynanmasına izin veren "Provenance" isimli emülatör, yakında App Store'da olacak.

ensonhaber.com

Apple, retro oyun emülatörlerinin App Store’da yayınlanmasına izin vermişti. Son zamanlarda ise Delta gibi birçok oyun emülatörü uygulama mağazasındaki yerini almıştı.

Yakında PlayStation oyunlarını iPhone ve iPad’de oynatacak emülatör “Provenance” uygulaması da App Store'a gelecek.

Birçok oyunu oynatabiliyor

Provenance, şu anda App Store'da mevcut olan Delta’ya benzer şekilde, NES, SNES, Game Boy, Nintendo 64 ve DS gibi Nintendo’nun klasik oyun uzantılarını açabiliyor.

Ayrıca uygulama; Atari, Sega ve PlayStation oyunlarını da oynatabiliyor.

İlk kez PlayStation oyunlarını iOS’ta doğrudan çalıştıracak emülatörün yakında yayınlanması bekleniyor.

Haber, Provenance proje lideri Joseph Mattiello tarafından doğrulandı. Apple artık oyun emülatörlerine izin verse de App Store'un başka birçok kuralı var.

Bu nedenle Mattiello, ekibin emülatörü App Store incelemesine göndermeden önce tüm yönergeleri "araştırması" gerektiğini söyledi.